Ölpreise geben deutlich nach - OPEC+ enttäuscht trotz Förderkürzung

Die Ölpreise sind am Donnerstag trotz einer zusätzlichen Produktionskürzung großer Fördernationen kräftig gefallen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete gegen Abend 81,50 US-Dollar. Das waren 1,38 Dollar weniger als am Vortag. Der Ölpreis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 76,60 Dollar.

Der große Ölverbund OPEC+ will seine Produktion im kommenden Jahr informierten Kreisen zufolge weiter reduzieren. Zusätzlich zu einer Verlängerung der bestehenden Einschränkungen seitens des Ölgiganten Saudi-Arabien wollen andere Mitgliedsländer ihr Angebot verringern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf OPEC-Delegierte berichtete.

Demnach sollen sich die zusätzlichen Produktionsbeschränkungen auf eine Million Barrel je Tag belaufen. Saudi-Arabien werde seine bisherigen Kürzungen von einer Million Barrel je Tag im nächsten Jahr fortsetzen, hieß es. Hintergrund für die Enttäuschung am Markt dürfte sein, dass die Kürzungen nicht durch den Verbund als Ganzes mitgeteilt wurden, sondern durch die jeweiligen Mitgliedstaaten.

Der Verbund OPEC+ hält sein Angebot schon seit einiger Zeit knapp, was allerdings vor allem auf Produktionskürzungen durch Saudi-Arabien zurückgeht. Am Ölmarkt wurde bereits seit längerem spekuliert, dass bestehende Förderkürzungen ins kommende Jahr ausgeweitet oder vergrößert werden.

Moskau: Ölförderkürzung dient der Stabilisierung des Ölmarktes

Russland hat die von Moskau mitgetragene Kürzung der Ölförderung der OPEC+-Staaten mit der Notwendigkeit einer Marktstabilisierung begründet. "Die Entscheidungen, die getroffen wurden, zielen in erster Linie auf die Beseitigung von Risiken in Zeiten niedriger Nachfrage", sagte der für den Energiesektor zuständige Vizeregierungschef Alexander Nowak am Donnerstag dem russischen Staatsfernsehen. Im ersten Quartal 2024 werde die Förderkürzung bei 2,2 Millionen Barrel pro Tag liegen. Russland werde sich darin mit einer Lieferkürzung von 200 000 Barrel an Ölprodukten täglich beteiligen, teilte Nowak mit.

Seinen Worten nach ist die Nachfrage saisonal bedingt rückläufig. Darauf habe die Organisation OPEC+ reagieren müssen, um die Preise stabil zu halten. Die Teilnehmerländer würden aber die weitere Marktentwicklung aufmerksam verfolgen.

Ursprünglich lag Russlands tägliche Förderquote für 2024 bei 9,95 Millionen Tonnen Öl. Im Februar 2023 hat Moskau wegen mangelnder Nachfrage aber schon einmal die Lieferungen auf den Weltmarkt um 500 000 Barrel gesenkt, im Juli um weitere 500 000 Barrel. Seit September brachte Russland dann wieder 200 000 Barrel Öl täglich mehr auf den Markt. Diese Menge soll nun offenbar durch die Senkung der Lieferungen von Ölprodukten ausgeglichen werden./bal/DP/he

