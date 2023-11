Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro unter 1,09 US-Dollar

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Dieser Coin könnte heftig ausschlagen, wenn am 10.01.2024 der erste Bitcoin ETF von ARK Invest genehmigt wird!

Untersuchungen ergeben: Wachsendes Interesse an Blockchain-Projekten in der Unternehmenswelt

Heute im Fokus

J&J veröffentlicht Gewinnwarnung. Microsoft: Künstlicher "Superintelligenz" noch weit entfernt. Lokleasing-Firma ELL schließt Rahmenvertrag mit Siemens. Ford passt Gewinnziel nach unten an. Lufthansa will Wartungstochter Technik nun doch behalten. thyssenkrupp-Vorstand wird erweitert. Fresenius beendet Dekonsolidierung von FMC erfolgreich. Siltronic strebt starkes Wachstum an.