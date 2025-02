Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent leichter bei 20.033,35 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,233 Prozent auf 19.994,50 Punkte an der Kurstafel, nach 20.041,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19.928,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.039,45 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,285 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.630,20 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18.987,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 15.775,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. Bei 20.118,61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18.831,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 9,87 Prozent auf 2,45 USD), SMC (+ 7,03 Prozent auf 380,75 USD), Microchip Technology (+ 6,74 Prozent auf 61,76 USD), ON Semiconductor (+ 5,38 Prozent auf 54,75 USD) und Microvision (+ 4,51 Prozent auf 1,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Synopsys (-6,13 Prozent auf 492,82 USD), Intel (-6,01 Prozent auf 25,75 USD), Schnitzer Steel Industries (-4,81 Prozent auf 12,87 USD), FreightCar America (-4,72 Prozent auf 9,89 USD) und Powell Industries (-4,71 Prozent auf 198,75 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.778.613 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,514 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net