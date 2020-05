Konjunkturflut: Dow Jones gibt leicht nach

NAchdem der Dow Jones den Handel am Donnerstag mit angezogener Handbremse eröffnet hat steht er auch anschließend im Minus. Aktuell verliert er 0,13 Prozent auf 24.542,82 Punkten.

Etwas auf die Stimmung drücken die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Am späten Mittwoch hatte US-Präsident Trump China erneut Fehlinformationen und Propagandaattacken vorgeworfen. Hinzu kommt, dass der US-Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das dazu führen könnte, dass sich chinesische Unternehmen nicht mehr an US-Börsen notieren lassen dürfen. "Die ganze Handelsrhetorik schürt Unsicherheit, und das auf einem Markt, der schon von jeder Menge Unsicherheit geplagt ist", sagt Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. Das könne zu größeren Schwankungen führen.

Der vorletzte Handelstag der Woche vor dem verlängerten Wochenende - in den USA findet am Montag ein Feiertag statt - ist gespickt mit Konjunkturdaten. Besonders im Fokus der Anleger standen die noch vor Handelsbeginn veröffentlichten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, nachdem in den Vorwochen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geradezu in den Himmel geschossen waren. In der zurückliegenden Woche wurden 2,438 Millionen Anträge eingereicht, was nur leicht über den von Ökonomen prognostizierten 2,4 Millionen liegt. Der Philadelphia-Fed-Index ist für den Monat Mai indessen mit minus 43,1 stärker gefallen als erwartet, hat sich allerdings gegenüber dem Vormonat deutlich verbessert.

Kurz nach der Startglocke stehen noch die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor an, die den Marktteilnehmern weitere Hinweise auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geben dürften. Veröffentlicht werden außerdem noch die Frühindikatoren und Immobiliendaten im April.

