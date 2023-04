AB Foods-Aktie auf Talfahrt: Primark-Mutter AB Foods durch höhere Kosten belastet - Stellenabbau in Deutschland

Verantwortlich für den Rückgang ist insbesondere die Billigmodekette Primark . Nicht alle durch die Inflation gestiegenen Kosten seien an die Kunden weitergegeben worden, teilten die Briten am Dienstag in London bei Vorlage der Zahlen für die ersten 24 Wochen des bis zum 17. September laufenden Geschäftsjahres mit. Das operative Konzernergebnis sank im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 684 Millionen britische Pfund (733 Mio Euro) und damit deutlicher als von Analysten erwartet. Das Management hatte einen in etwa stabilen Wert in Aussicht gestellt.

Die Erlöse stiegen indes stark: Der Umsatz kletterte um mehr als ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Pfund. Die Währungseffekte herausgerechnet war es noch ein Anstieg von 17 Prozent. Den Anstieg erklärt der Konzern mit gestiegenen Preisen und höheren Verkaufszahlen.

Trotz des Gewinnrückgangs in den ersten Monaten blickt der Konzern leicht positiv auf die Zukunft. Einige Kosten seien bereits gesunken, den operativen Gewinn wollen die Briten für das Gesamtjahr stabil halten.

AB Foods will in Deutschland 420 Arbeitsplätze abbauen

Die Billigmodekette Primark AB Foods will in Deutschland vier Geschäfte schließen und 420 Arbeitsplätze abbauen. Man sei in einigen Regionen "überrepräsentiert", und die Rentabilität in den deutschen Stores sei "auf einem inakzeptablen Niveau", hieß es in einem am Dienstag verschickten Schreiben des Managements an die Belegschaft. Die Shops in Gelsenkirchen, Krefeld, Kaiserslautern und im Frankfurter Nordwestzentrum seien von der Neuausrichtung betroffen. Man werde Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite über die Schließungspläne aufnehmen.

Die Vereinbarungen sollen "so sozialverträglich wie möglich" gestaltet werden. "Wir bedauern es, wenn Entlassungen notwendig werden, aber die geplanten Anpassungsmaßnahmen sind unumgänglich." Die Wirtschaftlichkeit müsse gewährleistet werden, um die anderen Arbeitsplätze langfristig zu erhalten. Andere bestehende Shops sollen verkleinert werden. Zudem prüft das Unternehmen Investitionen in neue Standorte - aber nur da, wo "die Gefahr der Kannibalisierung mit existierenden Stores gering ist".

Primark gehört zum britischen Mischkonzern Associated British Foods, das am Dienstag sinkende Gewinne vermeldete. Als Grund nannte der Konzern gestiegene Kosten, die nicht alle an die Kunden weitergegeben worden seien.

Die Papiere von AB Foods verlieren an der Londoner Börse zeitweise 5,22 Prozent auf 19,62 Pfund.

