Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX mittags

Der ATX kommt am Montagmittag nicht vom Fleck.

Am Montag verbucht der ATX um 12:06 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 4.440,80 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 135,529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 4.448,91 Punkten in den Montagshandel, nach 4.448,98 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4.451,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.431,57 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 09.05.2025, bei 4.310,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.290,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der ATX bei 3.658,69 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4.475,67 Punkten. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,21 Prozent auf 17,54 EUR), Telekom Austria (+ 1,77 Prozent auf 9,79 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,93 Prozent auf 75,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,59 Prozent auf 27,26 EUR) und Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 29,95 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Andritz (-1,20 Prozent auf 61,50 EUR), voestalpine (-1,06 Prozent auf 22,50 EUR), EVN (-0,82 Prozent auf 24,25 EUR), Verbund (-0,76 Prozent auf 65,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,50 Prozent auf 29,85 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 48.367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,430 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,81 Prozent gelockt.

