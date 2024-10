Schwacher Handel: S&P 500 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

So performte der S&P 500 am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 5.815,26 Punkte abwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 48,460 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,070 Prozent höher bei 5.863,95 Punkten in den Handel, nach 5.859,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.804,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.870,36 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5.626,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der S&P 500 mit 5.631,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 4.327,78 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.871,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 15,78 Prozent auf 10,42 USD), Carnival (+ 6,63 Prozent auf 21,55 USD), Charles Schwab (+ 6,10 Prozent auf 71,96 USD), Norwegian Cruise Line (+ 4,07 Prozent auf 24,30 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 3,96 Prozent auf 249,31 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen KLA-Tencor (-14,70 Prozent auf 707,72 USD), Applied Materials (-10,69 Prozent auf 191,02 USD), Enphase Energy (-9,29 Prozent auf 92,04 USD), UnitedHealth (-8,11 Prozent auf 556,29 USD) und APA (-6,93 Prozent auf 24,85 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 74.146.548 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 600,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

