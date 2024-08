Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich schwächer

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 erlitt zum Handelsende Verluste.

Am Donnerstag gab der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,89 Prozent auf 5.570,64 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 45,661 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,317 Prozent auf 5.638,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5.620,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.643,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.560,95 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,241 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 22.07.2024, den Stand von 5.564,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.307,01 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 22.08.2023, einen Wert von 4.387,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 17,45 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5.669,67 Punkte. 4.682,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Franklin Resources (+ 4,55 Prozent auf 20,68 USD), Gap (+ 3,91 Prozent auf 24,44 USD), CenterPoint Energy (+ 3,06 Prozent auf 26,94 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 2,20 Prozent auf 118,36 USD) und State Street (+ 2,18 Prozent auf 82,56 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen SVB Financial Group (-33,33 Prozent auf 0,02 USD), Advance Auto Parts (-17,47 Prozent auf 51,10 USD), First Republic Bank (-15,79 Prozent auf 0,02 USD), Moderna (-6,47 Prozent auf 81,04 USD) und Intel (-6,12 Prozent auf 20,10 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 68.601.606 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,089 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

