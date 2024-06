Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SMI mittags

SIX-Handel im Fokus

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,01 Prozent auf 12.240,06 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 12.249,72 Punkten in den Handel, nach 12.241,25 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12.256,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.219,69 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,45 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11.512,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, lag der SMI noch bei 11.575,37 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 07.06.2023, mit 11.348,11 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,58 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12.256,21 Punkten. Bei 11.064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,26 Prozent auf 241,10 CHF), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 91,00 CHF), Holcim (+ 0,18 Prozent auf 79,82 CHF) und Lonza (+ 0,12 Prozent auf 507,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,91 Prozent auf 50,16 CHF), Partners Group (-0,80 Prozent auf 1.174,50 CHF), Swiss Life (-0,75 Prozent auf 635,80 CHF), Geberit (-0,43 Prozent auf 553,60 CHF) und Givaudan (-0,42 Prozent auf 4.306,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 972.624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 259,233 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

