Broadcom-Aktie unter Druck: Broadcom enttäuscht mit Geschäftsausblick für das laufende Jahresviertel

Schwächen in den Prognosen

Die Aktien Elektronikchip-Herstellers Broadcom werden am Freitag von einem enttäuschenden Geschäftsausblick belastet.

Broadcom-Aktien büßen an der NASDAQ zeitweise 5,32 Prozent auf 873,82 US-Dollar ein. Der Hersteller von Elektronikchips für Konzerne wie Apple enttäuschte mit dem Geschäftsausblick für das laufende Jahresviertel. Analysten sahen Schwächen in den Prognosen für das Netzwerk- und Breitbandgeschäft, während der Ausblick in Summe von Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz profitiert habe.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX