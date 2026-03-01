DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl107,2 +14,8%Gold5.103 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwarzes Gold haussiert

Ölpreise zeitweise bei knapp 120 Dollar: Börsen in Asien brechen ein - Nikkei und KOSPI verlieren kräftig

09.03.26 08:07 Uhr
Öl-Schock lässt Asiens Börsen abstürzen | finanzen.net

Die Börsen in Ostasien haben mit heftigen Verlusten auf den rasanten Anstieg der Ölpreise reagiert. Zeitweise rückte die Marke von 120 Dollar in den Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
106,55 USD 13,23 USD 14,18%
News
Ölpreis (WTI)
102,51 USD 11,61 USD 12,77%
News
Indizes
Hang Seng
25.757,3 PKT 436,0 PKT 1,72%
Charts|News|Analysen
KOSPI
5.584,9 PKT 1,0 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
52.728,7 PKT -2.892,1 PKT -5,20%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.124,2 PKT 15,6 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

In Tokio stürzte der Nikkei 225-Index für 225 führende Werte zeitweise um bis zu knapp acht Prozent ab, zuletzt ging es um 5,20 Prozent auf 52.728,72 Punkte abwärts. Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea. In Seoul rutschte der KOSPI zuletzt um 5,96 Prozent auf 5.251,87 Zähler ins Minus. Der Hang Seng verliert in Hongkong 1,79 Prozent auf 25.296,43 Punkte, während der Shanghai Composite überschaubare 0,68 Prozent auf 4.096,23 Punkte verliert.

Wer­bung

Der Ölpreis war zuvor infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf mehr als 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) angestiegen. Am Morgen kletterte der Preis für die Referenzsorte Brent um 26 Prozent auf 116,70 Dollar. Zuletzt wurde Brent noch bei 109,46 US-Dollar gehandelt, WTI kostete daneben 103,35 US-Dollar. Der Import von Öl ist für die ostasiatischen Volkswirtschaften von herausragender Bedeutung.

Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus beim Ölpreis inzwischen auf 60 Prozent: Ende Februar lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com

Mehr zum Thema Nikkei 225

08:07Ölpreise zeitweise bei knapp 120 Dollar: Börsen in Asien brechen ein - Nikkei und KOSPI verlieren kräftig
08:00Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - DAX nach Ölpreisanstieg vor tiefrotem Start - Hewlett Packard Enterprise-Bilanz im Fokus
07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursrutsch setzt sich fort
07.03.26Nikon gegen die Welt - Fujifilm fragt nach: Die Fotonews der Woche 10/26
07.03.26Shatter to take defamation case against TD Paul Murphy over Jeffrey Epstein claims
06.03.26Sony Reportedly Pulls the Plug on PlayStation Exclusive PC Ports
06.03.26Aktien Asien: Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus
06.03.26Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag
mehr