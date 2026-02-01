DAX25.295 +1,2%Est506.104 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +0,7%Nas22.881 +1,3%Bitcoin56.885 -0,1%Euro1,1820 -0,3%Öl69,39 +3,0%Gold4.998 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, im Fokus
Top News
Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert
Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Schwesig lehnt Rente mit 70 ab

18.02.26 16:30 Uhr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ab. "Ich bin strikt dagegen", erklärte die 51-jährige SPD-Politikerin. "Die Debatte um die Rente mit 70 bewegt und verunsichert die Menschen sehr." Das Vertrauen der Menschen in die Rente sei Vertrauen in den Sozialstaat, in Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wer­bung

Schwesig: Rentenkürzung durch die Hintertür

Eine Anhebung des Renteneintrittsalters komme einer Rentenkürzung durch die Hintertür für all jene gleich, die nicht so lange im Erwerbsleben bleiben könnten. "Das betrifft diejenigen, die in körperlich und psychisch herausfordernden Berufen arbeiten, sei es auf dem Bau, in der Landwirtschaft, im Krankenhaus oder in der Pflege", sagte Schwesig.

Gerade im Osten sei die gesetzliche Rente von zentraler Bedeutung für die Menschen. "In meinem Bundesland ist die gesetzliche Rente oftmals das einzige Alterseinkommen", erklärte die Regierungschefin. "Deshalb müssen sich die Menschen auf ihren Renteneintritt und die Rentenhöhe verlassen können."

Alterssicherungskommission berät

Schwesig zufolge wird die Alterssicherungskommission am 23. Februar über Vorschläge zu Reform der Rente beraten. Das Gremium ist von der Bundesregierung eingesetzt worden. Zu seinen Prüfaufträgen zählt die Frage, ob es eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit geben soll oder eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung.

Wer­bung

Neben Expertinnen und Experten sind auch Koalitionspolitiker unter den Mitgliedern, darunter der Chef der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), der als einer der sogenannten Rentenrebellen der Union im Dezember gegen die künftige Stabilisierung des Rentenniveaus gestimmt hatten./ili/DP/men