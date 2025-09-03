Scinai Immunotherapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Scinai Immunotherapeutics lud am 02.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scinai Immunotherapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net