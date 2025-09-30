DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,24 -0,6%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.274 -0,6%Euro1,1729 +0,3%Öl69,80 +0,1%Gold3.811 +1,3%
Scope gibt Frankreich einen negativen Ausblick für sein Rating AA-

29.09.25 07:40 Uhr

DOW JONES--Angesichts steigender Staatsverschuldung und fehlender politischer Stabilität in Frankreich hat die Ratingagentur Scope die Bonitätsbewertung für das Land mit einem negativen Ausblick versehen. Das langfristige Emittentenrating wurde noch mit AA- bestätigt.

Hohe Haushaltsdefizite und wachsende Unsicherheit über die nachhaltige Umsetzung des Konsolidierungsplans der Regierung untermauerten die Erwartung, dass das gesamtstaatliche Defizit bis 2030 durchschnittlich 5,4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) erreichen wird, erklärte Scope. Ausgabendruck und schwierige Wirtschaftsaussichten belasteten zusätzlich, so dass der Schuldenstand nach revidierten Annahmen ohne zusätzliche Schocks bis 2030 auf 125 Prozent der Wirtschaftsleistung BIP ansteigen dürfte, schreibt Scope. Dies sei einer der steilsten Anstiege unter den vergleichbaren Ratings.

Mit dem Scheitern der Regierung an Maßnahmen zur Sanierung der öffentlichen Finanzen steige das Risiko eines politischen Stillstands erheblich, so dass die Verschuldung des Landes in den nächsten Jahren womöglich nicht angegangen werden könne. Das würde das Rating Frankreichs von AA- weiter unter Druck setzen, erwartet Scope.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 01:41 ET (05:41 GMT)