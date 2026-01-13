Scorpius: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
Scorpius hat am 12.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -26,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scorpius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scorpius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent