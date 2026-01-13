Scorpius: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Scorpius hat am 12.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -26,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net