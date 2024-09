Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,40 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,40 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 70,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,30 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 401 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Gewinne von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Mit Abgaben von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

