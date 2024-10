Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 77,70 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 77,70 EUR nach oben. Bei 77,85 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.600 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 79,35 EUR. Gewinne von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 28,96 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,49 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

