Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag im Plus

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 62,00 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,28 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 62,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.208 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,36 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (46,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 32,20 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,56 EUR.

Scout24 ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,31 Prozent auf 107,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.05.2023 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2023 aus.

