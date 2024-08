Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Scout24

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 70,55 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 1,9 Prozent auf 70,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 70,15 EUR. Bei 70,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.476 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 4,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

