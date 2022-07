Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,94 EUR

2,00% Charts

News

Analysen

Um 06.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 51,68 EUR nach oben. Bei 51,82 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.552 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 73,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 10,19 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 69,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,90 EUR – ein Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 93,77 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

Scout24-Aktie springt an: Scout24 über Erwartungen - Umsatzanstieg verbucht

Ausblick: Scout24 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24