Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 70,50 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 70,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 70,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.615 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,70 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,73 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

