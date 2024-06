Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Vormittag

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 71,80 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 71,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 71,95 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Scout24-Aktie sank bis auf 71,80 EUR. Mit einem Wert von 71,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 73,45 EUR markierte der Titel am 23.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,30 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,79 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,73 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2024 aus.

