Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 116,90 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,7 Prozent auf 116,90 EUR. Bei 117,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.793 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,63 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,43 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Juni 2025: So schätzen Experten die Scout24-Aktie ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen