Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 77,40 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 77,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 77,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.420 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 79,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,52 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 40,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,70 EUR je Aktie belaufen.

