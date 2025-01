Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,15 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 87,15 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 87,75 EUR zu. Bei 86,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 36.393 Stück.

Am 09.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 29,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,74 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Scout24 dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

