Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Scout24 im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 117,70 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 117,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 118,00 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 117,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 751 Scout24-Aktien.

Bei 122,30 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 3,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,01 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,93 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

