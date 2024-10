Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag im Plus

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 78,25 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 78,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 78,30 EUR. Bei 78,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 6.389 Scout24-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,41 Prozent wieder erreichen. Bei 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 29,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 79,49 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,70 EUR im Jahr 2024 aus.

