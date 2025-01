Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Donnerstagnachmittag an

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 88,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 88,20 EUR. Bei 88,55 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.977 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,60 EUR) erklomm das Papier am 09.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 42,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 87,74 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. Am 03.03.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

