Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 71,30 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,90 EUR nach. Bei 71,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.256 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,02 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,73 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Expertenmeinungen zur Scout24-Aktie im Juni 2024