Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 68,50 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 68,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 68,40 EUR. Mit einem Wert von 69,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 47.771 Aktien.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (55,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 19,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,79 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

