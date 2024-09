Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 70,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 70,80 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 17.734 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,50 EUR erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,23 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 22,03 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

