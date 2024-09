Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 73,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 73,75 EUR. Bei 73,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 84 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 74,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,15 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Scout24-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.

