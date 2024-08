Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,05 EUR.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 69,05 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,25 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.934 Stück gehandelt.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,79 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Scout24-Aktie.

