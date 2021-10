Scout24 Aktie News: Scout24 gesucht

Aktien in diesem Artikel Scout24 57,84 EUR

-1,06% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,04 EUR zu. Bei 58,10 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.629 Scout24-Aktien.

Am 20.10.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,94 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2021 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,93 EUR aus. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Wie Experten die Scout24-Aktie im September einstuften

Zuviele schlechte News - Scout24 für JPMorgan kein Kauf mehr - Aktie fällt

August 2021: Analysten sehen Potenzial bei Scout24-Aktie

Redaktion finanzen.net