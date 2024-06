Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 70,85 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 70,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 70,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,80 EUR. Bisher wurden heute 34.328 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,28 EUR). Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 78,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

