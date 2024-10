Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Montagvormittag

So entwickelt sich Scout24

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 79,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 79,50 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 79,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 675 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 30,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus