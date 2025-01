Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,70 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 88,70 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.329 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,74 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

