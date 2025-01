Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 89,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 89,75 EUR. Mit einem Wert von 89,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.681 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,38 Prozent niedriger. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 30,88 Prozent sinken.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 87,74 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

