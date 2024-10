Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahe Nulllinie

Scout24 im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 79,40 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 79,40 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 79,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 79,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.894 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,20 EUR am 01.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 30,48 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

