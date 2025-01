Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 89,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 89,85 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 90,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.897 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 45,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,74 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

