Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 72,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 72,10 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,10 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,80 EUR aus. Bei 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 682 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,87 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,73 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,84 EUR im Jahr 2024 aus.

