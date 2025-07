Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 119,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 119,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,70 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 635 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2025 markierte das Papier bei 122,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 44,81 Prozent sinken.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,44 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen.

