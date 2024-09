Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 74,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,7 Prozent auf 74,25 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,25 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.319 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 74,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,66 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Optimismus in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus