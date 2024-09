Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 74,55 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 74,55 EUR. Bei 74,45 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,60 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 7.618 Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,70 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

