Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 69,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 69,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 69,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,50 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingebracht

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

MDAX-Papier Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Anleger freuen