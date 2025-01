Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag tiefer

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 90,10 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 90,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 90,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.458 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 90,95 EUR erreichte der Titel am 21.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Abschläge von 31,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Scout24 die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

