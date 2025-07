Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 120,90 EUR.

Mit einem Kurs von 120,90 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,30 EUR aus. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 120,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.070 Stück.

Am 14.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,16 Prozent zulegen. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,49 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Scout24-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,03 EUR aus.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,29 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen