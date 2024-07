Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Montagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Scout24

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 74,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 74,00 EUR zu. Die Scout24-Aktie legte bis auf 74,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 15.443 Stück.

Am 22.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,41 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,73 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

