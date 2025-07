Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 119,90 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 119,90 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 119,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,70 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 937 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Abschläge von 45,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen