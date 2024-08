Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag in Grün

Scout24 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 67,40 EUR zu. Bei 67,65 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 67,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.705 Scout24-Aktien.

Bei 74,15 EUR erreichte der Titel am 22.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Scout24 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,71 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

